В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека

Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в ближайшую больницу.