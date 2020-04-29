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В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека

29 апреля 2020 20:45
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Новости Германии. В Германии группа злоумышленников, вооруженных ножами, напала на прохожих. Инцидент произошел в городе Ханау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека-1

В результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в ближайшую больницу.

В Германии группа неизвестных с ножами напала на прохожих: ранены 4 человека-4

Правоохранители задержали двух нападавших 23 и 29 лет. Остальным преступникам удалось скрыться. Полиции пришлось развернуть масштабную операцию по поиску злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было от 5 до 7 человек. Мотивы преступников неизвестны. Ведется расследование.

# Нападение # Фотофакт

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