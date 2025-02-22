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В США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

22 февраля 2025 13:30
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Американские власти казнят заключенного путем расстрела в первый раз за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости.

67-летний Брэд Сигмон из Южной Каролины, приговоренный за убийства, выбрал именно этот метод. Казнь запланирована на 7 марта.

С 1976 года в США казнили через расстрел только трех приговоренных – все в штате Юта.

В США впервые за 15 лет расстреляют заключенного-1

Фото: pixabay

Сигмон будет привязан к стулу, на него накинут капюшон, а на сердце поставят мишень. Три добровольца будут стрелять с расстояния 4,6 метра.

Юрист Сигмона заявил, что не выбрал электростул, потому что он «сжег бы его заживо», и подчеркнул чудовищность обоих методов. Сигмона признали виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки и ее похищении.

# Международная политика # Смертная казнь

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