В США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

Американские власти казнят заключенного путем расстрела в первый раз за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости.

67-летний Брэд Сигмон из Южной Каролины, приговоренный за убийства, выбрал именно этот метод. Казнь запланирована на 7 марта.

С 1976 года в США казнили через расстрел только трех приговоренных – все в штате Юта.