В США впервые за 15 лет расстреляют заключенного

Американские власти казнят заключенного путем расстрела в первый раз за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости.
67-летний Брэд Сигмон из Южной Каролины, приговоренный за убийства, выбрал именно этот метод. Казнь запланирована на 7 марта.
С 1976 года в США казнили через расстрел только трех приговоренных – все в штате Юта.
Сигмон будет привязан к стулу, на него накинут капюшон, а на сердце поставят мишень. Три добровольца будут стрелять с расстояния 4,6 метра.
Юрист Сигмона заявил, что не выбрал электростул, потому что он «сжег бы его заживо», и подчеркнул чудовищность обоих методов. Сигмона признали виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки и ее похищении.