Стало известно, почему Сербия проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН

Давление и шантаж. Стали известны причины по которым Сербия проголосовала за приостановку членства России в совете ООН по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их озвучил президент этой балканской страны в эфире национального телевидения.

Александр Вучич четко дал понять: Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается скандального голосования, начальное решение было – воздержаться, а потом начались огромное давление и шантаж. Сербию могли отрезать от любых поставок нефти и газа.

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Инициаторами встречи в Нью-Йорке стали США и ряд западных стран. В поддержку России, помимо Беларуси, высказались дипломаты Китая, Казахстана, Кубы и других стран – всего 24 делегации, воздержались 58. Этого оказалось недостаточно для принятия резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека. В ответ на решение Москва заявила о досрочном выходе из него.