Прямой эфир

Стало известно, почему Сербия проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН

08 апреля 2022 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Давление и шантаж. Стали известны причины по которым Сербия проголосовала за приостановку членства России в совете ООН по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их озвучил президент этой балканской страны в эфире национального телевидения.

Стало известно, почему Сербия проголосовала за приостановку членства России в СПЧ ООН-1

Александр Вучич четко дал понять: Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается скандального голосования, начальное решение было – воздержаться, а потом начались огромное давление и шантаж. Сербию могли отрезать от любых поставок нефти и газа.

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Инициаторами встречи в Нью-Йорке стали США и ряд западных стран. В поддержку России, помимо Беларуси, высказались дипломаты Китая, Казахстана, Кубы и других стран – всего 24 делегации, воздержались 58. Этого оказалось недостаточно для принятия резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека. В ответ на решение Москва заявила о досрочном выходе из него.

# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной
07 апреля 2022 20:03

Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека
07 апреля 2022 18:28

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека

Кризис в Латвии: продукты подорожали на 70%, цены на электричество выросли в 4 раза
07 апреля 2022 10:22

Кризис в Латвии: продукты подорожали на 70%, цены на электричество выросли в 4 раза