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В Японии ввели полный запрет на телесные наказания несовершеннолетних

19 июня 2019 11:57
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Новости Японии. Парламент Японии принял поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вводит полный запрет на любые телесные наказания несовершеннолетних со стороны родителей, соцработников и педагогов.

В Японии ввели полный запрет на телесные наказания несовершеннолетних-1

Поводом для принятия соответствующих поправок стала гибель в январе этого года 10-летней девочки из города Тиба. Она скончалась из-за систематических избиений отца. Кроме того, за последний год в стране было зафиксировано более 80 тысяч случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.

Меры в отношении нарушителей нового запрета в законопроекте не оговорены. Документ вступит в силу в апреле 2020 года.

# Дети и родители # Фотофакт

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