В Польше за 2025 год продукты питания подорожали на 3,5%

Поляки вынуждены затянуть пояса. Цены в стране растут быстрыми темпами. За последний год продукты питания подорожали почти на 3,5 %, а энергоносители – более чем на 2,5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разрезе пятилетки цены в Польше взлетели почти на половину. Это ощутимо ударило по покупательной способности граждан. При этом власти страны наращивают расходы на оборону, сокращая социальные статьи бюджета, а также поддержку фермерства и малого предпринимательства. Так, стоимость овощей выросла более чем на 15 %. Причем, в соответствии с планом госбюджета Польши на будущий год, аграрии потеряют 9 миллиардов злотых, а здравоохранение – в два раза больше. В целом, финансовая дыра в казне достигла колоссальных 270 миллиардов злотых и, по мнению экспертов, еще продолжит расти.