Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного объекта»

Впервые ученые поймали радиосигнал от межзвездной кометы 3I/ATLAS, приближающейся к Земле. Об этом пишет РИА Новости.

Сигнал в частотном диапазоне 1665-1667 МГц был принят 24 октября радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Ранее, 28 сентября, подобные попытки не увенчались успехом.

По словам специалиста по астрофизике Ави Леба, зонд Juno попытается поймать радиосигнал на низких частотах 16 марта, во время прохождения кометы мимо Юпитера.

Объект был открыт 1 июля. Исследования показывают, что это древняя комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Ее возраст оценивается более чем в 7,5 миллиарда лет – она на три млрд лет старше Солнца.

В сентябре ученые зарегистрировали необычное изменение цвета кометы, что может свидетельствовать об аномальных процессах.

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