В Мичигане из-за наводнения эвакуируют около 10 тысяч жителей

Новости США. В центральной части американского штата Мичиган эвакуируют около 10 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – наводнение.
Новости США. В центральной части американского штата Мичиган эвакуируют около 10 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – наводнение.
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Сильные дожди, которые начались в регионе в выходные 16-17 мая, привели к прорыву двух дамб. В результате дороги превратились в реки. Нарушено движение транспорта. Это наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Для помощи в эвакуации граждан в регион направлены силы национальной гвардии. Жителей размещают во временных центрах, в том числе в школах.