В Мичигане из-за наводнения эвакуируют около 10 тысяч жителей

Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов

Сильные дожди, которые начались в регионе в выходные 16-17 мая, привели к прорыву двух дамб. В результате дороги превратились в реки. Нарушено движение транспорта. Это наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Для помощи в эвакуации граждан в регион направлены силы национальной гвардии. Жителей размещают во временных центрах, в том числе в школах.