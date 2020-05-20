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В Мичигане из-за наводнения эвакуируют около 10 тысяч жителей

20 мая 2020 13:22
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Новости США. В центральной части американского штата Мичиган эвакуируют около 10 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – наводнение.

В Мичигане из-за наводнения эвакуируют около 10 тысяч жителей -1

Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов

Сильные дожди, которые начались в регионе в выходные 16-17 мая, привели к прорыву двух дамб. В результате дороги превратились в реки. Нарушено движение транспорта. Это наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Для помощи в эвакуации граждан в регион направлены силы национальной гвардии. Жителей размещают во временных центрах, в том числе в школах.     

# Наводнение # Фотофакт

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