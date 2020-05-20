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Итальянские музеи возобновляют работу после карантина

20 мая 2020 13:31
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Новости Италии. Спустя два месяца простоя итальянские музеи возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двери для посетителей уже открыли 14 государственных учреждений.

Итальянские музеи возобновляют работу после карантина-1

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Основная часть достопримечательностей в стране возобновит работу 2 июня. Именно в начале следующего месяца Италия намерена открыть свои границы для туристов из Евросоюза. Без иностранцев стране приходится очень сложно. Работа музеев в некоторых регионах обходится местному бюджету в сотни тысяч евро ежемесячно.  

# Коронавирус # Фотофакт

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