Итальянские музеи возобновляют работу после карантина

Новости Италии. Спустя два месяца простоя итальянские музеи возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двери для посетителей уже открыли 14 государственных учреждений.

Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов

Основная часть достопримечательностей в стране возобновит работу 2 июня. Именно в начале следующего месяца Италия намерена открыть свои границы для туристов из Евросоюза. Без иностранцев стране приходится очень сложно. Работа музеев в некоторых регионах обходится местному бюджету в сотни тысяч евро ежемесячно.