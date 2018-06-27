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Из-за извержения Фуэго в Гватемале некоторые поселки признаны непригодными для проживания

27 июня 2018 09:02
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Новости Гватемалы. После извержения вулкана в Гватемале некоторые поселки объявили опасными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за извержения Фуэго в Гватемале некоторые поселки признаны непригодными для проживания-1

Вероятнее всего, с этого момента они станут необитаемыми. В районе огнедышащей горы выявлены 172 населенных пункта, которые могут представлять серьезную угрозу. Однако пока закрыли только два из них.

Из-за извержения Фуэго в Гватемале некоторые поселки признаны непригодными для проживания-4

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек

Извержение началось 3 июня. С того времени от природного катаклизма погибли 120 человек. Около 190 местных жителей все еще числятся пропавшими.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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