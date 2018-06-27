Из-за извержения Фуэго в Гватемале некоторые поселки признаны непригодными для проживания

Новости Гватемалы. После извержения вулкана в Гватемале некоторые поселки объявили опасными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гватемалы. После извержения вулкана в Гватемале некоторые поселки объявили опасными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятнее всего, с этого момента они станут необитаемыми. В районе огнедышащей горы выявлены 172 населенных пункта, которые могут представлять серьезную угрозу. Однако пока закрыли только два из них.
В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго обнаружили останки 8-ми человек
Извержение началось 3 июня. С того времени от природного катаклизма погибли 120 человек. Около 190 местных жителей все еще числятся пропавшими.