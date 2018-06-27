400 евро штрафа будут выплачивать девушки за ношение паранджи в Нидерландах

Новости Нидерландов. Верхняя палата парламента одобрила запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, скрывающей лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о парандже, чадре, бурке или никабе. Ношение платка, прикрывающего лишь волосы, по-прежнему допускается. В соответствии с законом, термин «общественное место» подразумевает транспорт, учебные заведения, больницы, а также госучреждения.