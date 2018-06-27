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Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба

27 июня 2018 08:03
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Новости Латвии. Стихийное бедствие государственного масштаба объявлено в Латвии из-за засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба-1

Она охватила значительную часть страны еще в мае и не отступает. Наибольший ущерб нанесен сельскому хозяйству: в пострадавших районах урожай сократится почти на треть.

Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба-4

25 муниципалитетов по всей стране уже обратились в Минземледелия республики с просьбой объявить режим ЧП в отрасли. Однако совет не торопится это делать.

Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба-7

Министр сельского хозяйства Латвии подчеркнул, что придание стихийному бедствию статуса государственного масштаба не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи, поскольку окончательные масштабы потерь пока не известны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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