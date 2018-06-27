Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба

Новости Латвии. Стихийное бедствие государственного масштаба объявлено в Латвии из-за засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она охватила значительную часть страны еще в мае и не отступает. Наибольший ущерб нанесен сельскому хозяйству: в пострадавших районах урожай сократится почти на треть.

25 муниципалитетов по всей стране уже обратились в Минземледелия республики с просьбой объявить режим ЧП в отрасли. Однако совет не торопится это делать.