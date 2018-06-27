Засуха в Латвии объявлена бедствием национального масштаба

Новости Латвии. Стихийное бедствие государственного масштаба объявлено в Латвии из-за засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. Стихийное бедствие государственного масштаба объявлено в Латвии из-за засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она охватила значительную часть страны еще в мае и не отступает. Наибольший ущерб нанесен сельскому хозяйству: в пострадавших районах урожай сократится почти на треть.
25 муниципалитетов по всей стране уже обратились в Минземледелия республики с просьбой объявить режим ЧП в отрасли. Однако совет не торопится это делать.
Министр сельского хозяйства Латвии подчеркнул, что придание стихийному бедствию статуса государственного масштаба не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи, поскольку окончательные масштабы потерь пока не известны.