В американском зоопарке панда готовится стать мамой: фотофакт

Новости США. В США сотрудники Смитсоновского национального зоопарка делятся радостью: их воспитанница – панда Мэй Сянь – ждет детеныша, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В ее поведении проявились все признаки будущей мамы: она начала строить гнездо, больше времени спит и реагирует на громкие звуки. Чтобы обеспечить покой, панду переместили в отдельный вольер.

Маленькие бамбуковые медвежата должны появиться на свет уже через несколько месяцев.