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В американском зоопарке панда готовится стать мамой: фотофакт

26 июня 2018 14:31
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Новости США. В США сотрудники Смитсоновского национального зоопарка делятся радостью: их воспитанница – панда Мэй Сянь – ждет детеныша, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В американском зоопарке панда готовится стать мамой: фотофакт-1

В ее поведении проявились все признаки будущей мамы: она начала строить гнездо, больше времени спит и реагирует на громкие звуки. Чтобы обеспечить покой, панду переместили в отдельный вольер.

Маленькие бамбуковые медвежата должны появиться на свет уже через несколько месяцев.

# Зоопарк # Фотофакт

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