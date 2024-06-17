Германия: с начала 2024 года через белорусско-польскую границу перебрались более 2 тысяч мигрантов

Западные партнеры Варшавы начинают сомневаться в необходимости постоянного укрепления границы с Беларусью. По заявлению немецкой стороны, с начала 2024 года через польскую стену перебрались более 2 тысяч мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вливание баснословных сумм и постоянные модернизации не привели к желаемому результату. Для воплощения своих так называемых демократичных планов польское правительство наплевало на все возможные международные договоренности, поставив военные амбиции на первый план. За несколько лет Варшава построила более 180 километров забора в Беловежской пуще, нарушив целостность уникального резервата. Но и на этом власти решили не останавливаться. Создали на границе специальную буферную зону, где польские силовики избивают мигрантов, а после покалеченных людей выбрасывают на белорусскую сторону.