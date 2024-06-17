Прямой эфир

Германия: с начала 2024 года через белорусско-польскую границу перебрались более 2 тысяч мигрантов

17 июня 2024 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Западные партнеры Варшавы начинают сомневаться в необходимости постоянного укрепления границы с Беларусью. По заявлению немецкой стороны, с начала 2024 года через польскую стену перебрались более 2 тысяч мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия: с начала 2024 года через белорусско-польскую границу перебрались более 2 тысяч мигрантов-1

\

Вливание баснословных сумм и постоянные модернизации не привели к желаемому результату. Для воплощения своих так называемых демократичных планов польское правительство наплевало на все возможные международные договоренности, поставив военные амбиции на первый план. За несколько лет Варшава построила более 180 километров забора в Беловежской пуще, нарушив целостность уникального резервата. Но и на этом власти решили не останавливаться. Создали на границе специальную буферную зону, где польские силовики избивают мигрантов, а после покалеченных людей выбрасывают на белорусскую сторону.

# Граница # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Медведев: Россия предъявит счет странам, которые ввели санкции
17 июня 2024 15:21

Медведев: Россия предъявит счет странам, которые ввели санкции

В Израиле началась «Неделя сопротивления» с требованием отставки премьера страны
17 июня 2024 14:00

В Израиле началась «Неделя сопротивления» с требованием отставки премьера страны

Франция в четыре раза увеличит выпуск снарядов
17 июня 2024 13:52

Франция в четыре раза увеличит выпуск снарядов