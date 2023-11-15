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Из-за аномальной жары в 58 градусов в Рио-де-Жанейро объявили высший уровень опасности

15 ноября 2023 08:46
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Новости Бразилии. В Бразилии объявлен высший уровень опасности из-за аномальной жары, охватившей страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномальной жары в 58 градусов в Рио-де-Жанейро объявили высший уровень опасности-1

В Рио-де-Жанейро воздух раскалился до аномальных 58 градусов, что стало рекордом за десятилетие. Синоптики предупреждают, что средние значения температур в сезоне могут быть на 13 градусов выше, чем обычно. По их мнению, аномальная жара, которая в четвертый раз за год накрывает страну, вызвана глобальным потеплением.

# Погода # Новости Бразилии # Фотофакт

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