Из-за аномальной жары в 58 градусов в Рио-де-Жанейро объявили высший уровень опасности

В Рио-де-Жанейро воздух раскалился до аномальных 58 градусов, что стало рекордом за десятилетие. Синоптики предупреждают, что средние значения температур в сезоне могут быть на 13 градусов выше, чем обычно. По их мнению, аномальная жара, которая в четвертый раз за год накрывает страну, вызвана глобальным потеплением.