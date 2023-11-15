ЦАХАЛ штурмует главную больницу Газы с танками и бойцами спецназа

Армия Израиля начала штурм главной больницы Газы «Аш-Шифа». Очевидцы сообщают, что на ее территорию въехали танки, а внутрь вошли спецназ и солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об атаке было принято после того, как выяснилось, что ХАМАС устроил под клиникой командный пункт и склад оружия.

Израильская армия заявляет, что накануне передала властям сектора ультиматум: вооруженные формирования должны в течение 12 часов покинуть больницу, однако требования не были выполнены. Чтобы не допустить гибели мирных жителей, ЦАХАЛ организовал их массовую эвакуацию.

По данным Министерства здравоохранения сектора, сейчас в больнице находятся более 2 000 человек – персонал, пациенты и мирные жители. Кроме того, израильская армия сообщила, что захватила несколько правительственных зданий ХАМАС в городе Газа. Среди них – законодательный совет движения, его правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.