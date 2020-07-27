Прямой эфир

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом

27 июля 2020 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Из вьетнамского Дананга в ближайшие дни вывезут около 80 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом-1

Мера вынужденная. Дело в том, что в городе после длительного перерыва вновь были выявлены случаи заражения COVID-19. За выходные болезнь подтвердилась у двух человек. Сотни граждан, которые контактировали с инфицированными, помещены в карантин.

Из вьетнамского Дананга вывезут около 80 тысяч туристов из-за новых случаев заражения коронавирусом-4

С 26 июля прием иностранных гостей прекращен. Для борьбы со вспышкой заболевания Минздрав страны решил направить в Дананг три команды медиков.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок
27 июля 2020 08:27

В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?
27 июля 2020 06:49

Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины
27 июля 2020 06:28

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины