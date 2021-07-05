«Из берегов вышла, Рома! Машина плывёт». Вот что очевидцы говорят о том, что происходит в Сочи

Новости России. На Сочи обрушились сильнейшие дожди, что спровоцировало масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы превратились в бурлящие реки, потоки воды сносят все на своем пути. Специалисты подсчитывают ущерб от непогоды. Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации людей из подтопленных районов. Материал Виктории Пригодской.

Кудепста из берегов вышла, Рома! Машина плывет.

Все, Хосту тоже затопило. Главное, чтобы я теперь здесь не утонул.

Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины: знаменитый российский курорт уходит под воду. Сильнейшие дожди в Сочи привели к разливу практически всех рек. Шокирующие кадры публикуют местные жители. Улицы города сейчас похожи на каналы Венеции, только вместо спокойной воды – мощный поток, сносящий все на своем пути. Плывет абсолютно все: автомобили, мусорные баки и дорожные знаки.

В некоторых районах вода поднялась выше подоконников первых этажей, затоплены подвалы и парковки. Люди передвигаются вплавь. Чуть более чем за день выпало около месячной нормы осадков.

Все рушится, речка выходит. Сорвало, три катамарана унесло, газовую трубу пробило.

Машины позастревали. Куда на работу идти, я не знаю.

Экстремальная погода накрыла Сочи еще 4 июля. Над сушей пронеслось несколько смерчей, сильнейший ветер вырвал с корнем десятки деревьев. Без электричества остались жители семи населенных пунктов. В Адлерском районе в результате падения дерева погиб человек, еще двое получили травмы. По словам очевидцев, мужчина шел домой из магазина. Буквально несколько секунд, и его жизнь оборвалась.

Там даже не пытаются реанимацию делать никакую, нет, просто положили. Накрыли этим. Там, по-моему, труп. И еще кого-то достают, смотрите. Слушайте, там не один человек. Дерево упало, бабуль.

Под ударом непогоды оказалась и авиация. В аэропорту Сочи не смогли приземлиться четыре самолета. Набережные города превратились в свалку: в море сносит лодки, автомобили, обломки деревьев и огромное количество мусора.

Смотри, что творится, а? Ой, боже мой. Поход на пляжи под запретом. Жителей и туристов готовят к возможной эвакуации: людей призывают подготовить документы и вещи первой необходимости. Свои дома уже покинули 250 жителей поселка Кепша.

Экономический ущерб от стихии еще предстоит установить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 280 человек, а также свыше 70 единиц спецтехники. В городе практически беспрерывно работают сирены, в пострадавших районах дежурят спасатели.

Алексей Соколов, заместитель главы Сочи:

Сегодня по поручению главы города развернута работа оперативного штаба для устранения последствий неприятных погодных условий. По домам сейчас вода уже спадает. Пошли бригады по обходам домов, по выявлению повреждений, других каких-то случаев. Работаем над устранением последствий.