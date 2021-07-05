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В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств

05 июля 2021 14:40
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Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств-1

Там произошли столкновения местного населения с представителями секс-меньшинств. После активного сопротивления жителей организаторы приняли решение не проводить мероприятие. Кроме того, МВД Грузии начало расследование по факту погромов и побоищ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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