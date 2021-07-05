В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств

Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там произошли столкновения местного населения с представителями секс-меньшинств. После активного сопротивления жителей организаторы приняли решение не проводить мероприятие. Кроме того, МВД Грузии начало расследование по факту погромов и побоищ.