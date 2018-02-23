СК РФ: в Красноярском крае подростки поместили кошку в духовку

Новости России. В Красноярском крае несовершеннолетние подозреваются в жестоком обращении с животными.
Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю, по данному факту проводится проверка.
По предварительной информации, в сети был размещён ролик. На кадрах видно, что подростки помещают кошку в разогретую духовку.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Летом 2015 года стало известно о шокирующем случае в России.
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