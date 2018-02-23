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СК РФ: в Красноярском крае подростки поместили кошку в духовку

23 февраля 2018 10:36
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Новости России. В Красноярском крае несовершеннолетние подозреваются в жестоком обращении с животными.

Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю, по данному факту проводится проверка.

По предварительной информации, в сети был размещён ролик. На кадрах видно, что подростки помещают кошку в разогретую духовку.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Летом 2015 года стало известно о шокирующем случае в России.

Молодые люди засунули кота в стиральную машину и сняли свои действия на видео – подробнее здесь.

# Вандализм и живодерство

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