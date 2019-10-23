В Киеве от взрыва гранаты погибли два человека

Новости Украины. Украинские правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел накануне. В результате погибли двое мужчин.
Новости Украины. Украинские правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел накануне. В результате погибли двое мужчин.
По предварительной информации, между ними произошел конфликт, во время которого один из них достал гранату. В какой-то момент она сдетонировала. Во время взрыва травмы получила еще одна женщина. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время решается вопрос относительно правовой квалификации произошедшего.