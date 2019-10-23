В Киеве от взрыва гранаты погибли два человека

По предварительной информации, между ними произошел конфликт, во время которого один из них достал гранату. В какой-то момент она сдетонировала. Во время взрыва травмы получила еще одна женщина. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время решается вопрос относительно правовой квалификации произошедшего.