В Румынии парламентарии повернулись спиной к новому президенту во время инаугурации

В Румынии разгорается нешуточный политический скандал после инаугурации новоизбранного президента Никушора Дана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время торжественной церемонии в парламенте участники оппозиционных партий демонстративно повернулись спиной к главе государства. Таким образом они выразили протест против результатов выборов. Данный демарш произошел в момент передачи текста присяги Дану. Из зала также прозвучали выкрики с критикой в адрес Конституционного суда, который утвердил результаты выборов.

Напомним, что ранее Альянс за объединение румын во главе с проигравшим кандидатом Джордже Симионом вообще бойкотировал результаты. Его соратники заявили о массовых фальсификациях и внешнем вмешательстве в избирательный процесс. Так, во время повторных президентских выборов в Румынии, второй тур которых состоялся 18 мая, проевропейский кандидат Никушор Дан одержал победу. Это произошло вопреки тому, что его соперник Джордже Симион ранее пользовался большей популярностью.