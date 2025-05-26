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Сильная засуха уже несколько недель бушует в Северной Европе

26 мая 2025 19:48
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Сильная засуха, подобной которой не было много десятилетий, уже несколько недель бушует в Северной Европе – от Шотландии до Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильная засуха уже несколько недель бушует в Северной Европе-2

Ученые бьют тревогу – за последние недели на севере Франции, в Бельгии и Великобритании выпало гораздо меньше осадков, чем обычно в этом сезоне. Индекс засухи был больше или равен 9 по шкале от 1 до 10. Агентство по охране окружающей среды отметило, что, к примеру, на севере Англии уровень воды в водохранилищах особенно низкий. Тем временем на полях весенние всходы еще не проросли. Практически повсеместно аграрии уже попрощались с урожаем пшеницы, кукурузы, рапса и ячменя. Теперь ученым ничего не остается, как начинать исследовать новые засухоустойчивые сорта. Также специалисты отметили, что ситуация осложняется высоким уровнем загрязненности многих европейских водных ресурсов. Более того, некоторые из них уже давно не подлежат эксплуатации в агросекторе.

# Погода

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