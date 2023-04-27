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В Европе сильно подорожал сахар – заметнее всего в Польше

27 апреля 2023 07:25
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Ситуация на рынке сахара в Европе не вызывает оптимизма. Но пока внимание на проблему обращают лишь местные журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя прислушаться к прогнозам экспертов стоило бы и руководителям стран ЕС.  

В Европе сильно подорожал сахар – заметнее всего в Польше-1

Например, заметнее всего цены на сахар за последние годы выросли в Польше. Уже сейчас он находится в топе продуктов, стоимость которых рекордно возросла. Тем не менее аналитики уверены: такое подорожание – далеко не предел. И цена продолжит расти. Увеличиваются и затраты на производство этого продукта, сообщают в компаниях. В результате сегодня на Лондонской бирже стоимость сахара достигла самого высокого уровня за последние 10 лет.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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