Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны

Новости Португалии. Португалия продолжает бой с крупными пожарами в центральных и северных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ликвидации очагов участвуют 5 тысяч человек, но пламенем не удается справиться из-за сильного ветра. Свою помощь в тушении окажет Италия – страна направила в зону бедствия несколько пожарных самолетов.