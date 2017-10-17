Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны

Новости Португалии. Португалия продолжает бой с крупными пожарами в центральных и северных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Португалия продолжает бой с крупными пожарами в центральных и северных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ликвидации очагов участвуют 5 тысяч человек, но пламенем не удается справиться из-за сильного ветра. Свою помощь в тушении окажет Италия – страна направила в зону бедствия несколько пожарных самолетов.
В списках погибших в Португалии уже около 40 человек. Семеро считаются пропавшими без вести.