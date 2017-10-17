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Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны

17 октября 2017 10:11
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Новости Португалии. Португалия продолжает бой с крупными пожарами в центральных и северных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны-1

В ликвидации очагов участвуют 5 тысяч человек, но пламенем не удается справиться из-за сильного ветра. Свою помощь в тушении окажет Италия – страна направила в зону бедствия несколько пожарных самолетов.

Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны-3

В списках погибших в Португалии уже около 40 человек. Семеро считаются пропавшими без вести.

Италия направила несколько самолётов в Португалию для помощи в тушении пожаров в центральных и северных районах страны-5

# Пожар # Фотофакт

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