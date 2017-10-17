В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека

Новости Ирландии. Жертвами шторма «Офелия» в Ирландии стали, по меньшей мере, три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это жертвы падения деревьев во время сильных порывов ветра. По этой причине в стране – множественные обрывы линий электропередач. Только на юге страны без света остались 360 тысяч домов.