Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт
Новости России. Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге в Пермь.
На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал две записи, в которых рассказал, что попал в ямы на трассе – в одной из них торчала арматура. Из-за происшествия у автомобиля оказались пробиты два колеса.
В видеообращении Олег Газманов отметил, что оставит координаты места, где произошло ДТП, для других водителей.
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Олег Газманов, певец:
Привет, народ. Я сейчас нахожусь на трассе, еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в аварию, в здоровенную яму, пробили сразу два колеса. Прямо на мосту. Сейчас пришлю координаты – всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете.
Исполнитель поделился фото спущенного колеса и самой ямы.
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Олег Газманов:
Пока мы сейчас стоим, еще одна машина попала – на одно колесо, на переднее. Да, ребята, осторожнее здесь.
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Это не первый случай внимательности знаменитостей на дороге за последнее время.
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