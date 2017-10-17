Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт

Новости России. Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге в Пермь.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал две записи, в которых рассказал, что попал в ямы на трассе – в одной из них торчала арматура. Из-за происшествия у автомобиля оказались пробиты два колеса.

В видеообращении Олег Газманов отметил, что оставит координаты места, где произошло ДТП, для других водителей.