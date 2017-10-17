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Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт

17 октября 2017 07:35
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Новости России. Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге в Пермь.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал две записи, в которых рассказал, что попал в ямы на трассе – в одной из них торчала арматура. Из-за происшествия у автомобиля оказались пробиты два колеса.

В видеообращении Олег Газманов отметил, что оставит координаты места, где произошло ДТП, для других водителей.

Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт -1

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Олег Газманов, певец:
Привет, народ. Я сейчас нахожусь на трассе, еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в аварию, в здоровенную яму, пробили сразу два колеса. Прямо на мосту. Сейчас пришлю координаты – всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете.

Исполнитель поделился фото спущенного колеса и самой ямы.

Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт -4

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Олег Газманов:
Пока мы сейчас стоим, еще одна машина попала – на одно колесо, на переднее. Да, ребята, осторожнее здесь.

Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт -7

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Это не первый случай внимательности знаменитостей на дороге за последнее время.

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# Фотофакт # Олег Газманов # ДТП

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