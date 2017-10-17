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В Лондоне неизвестный злоумышленник с ножом напал на прохожих

17 октября 2017 08:53
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Новости Великобритании. Ночное нападение в Лондоне. Неизвестный с ножом атаковал прохожих. Один человек погиб, двое тяжело ранены. Инцидент произошел на станции метро Парсонс Грин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне неизвестный злоумышленник с ножом напал на прохожих-1

Версия о теракте не рассматривается, как заявила британская полиция. Но именно эта станция уже не впервые фигурирует в сводках трагических событий. В середине сентября  здесь прогремел взрыв. Пострадали более 30 человек, они получили не угрожающие жизни ранения. Полиция тогда заявила, что людей спасло то, что бомба сработала не в полную силу. 

В Лондоне неизвестный злоумышленник с ножом напал на прохожих-3

# Фотофакт # Нападение

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