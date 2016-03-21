Новости Кубы. Исторический визит. Впервые почти за 90 лет американский президент прибыл на Кубу. Первым делом Барак Обама вместе с семьёй отправился в исторический центр Гаваны.

21 марта американский лидер проведёт переговоры с кубинским коллегой Раулем Кастро. Визит продлится недолго — два дня. Его центральное событие — выступление перед кубинцами в Большом театре Гаваны во 22 марта утром. Также Обама планирует встретиться с кубинскими бизнесменами.

Отношения Вашингтона и Гаваны были заморожены более чем полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.