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Исторический визит. Впервые почти за 90 лет американский президент прибыл на Кубу

21 марта 2016 10:50
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Новости Кубы. Исторический визит. Впервые почти за 90 лет американский президент прибыл на Кубу. Первым делом Барак Обама вместе с семьёй отправился в исторический центр Гаваны.

21 марта американский лидер проведёт переговоры с кубинским коллегой Раулем Кастро. Визит продлится недолго  — два дня. Его центральное событие — выступление перед кубинцами в Большом театре Гаваны во 22 марта утром. Также Обама планирует встретиться с кубинскими бизнесменами.

Отношения Вашингтона и Гаваны были заморожены более чем полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Агрессия американцев в мире

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