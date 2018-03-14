Исследования этого человека переживут века. Не стало легендарного физика Стивена Хокинга

Новости Великобритании. На 77 году ушел из жизни всемирно известный британский физик Стивен Хокинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 22 года ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Прогнозы врачей были неутешительными – максимум 2-3 года жизни. Однако, несмотря на прогрессирующую болезнь, Хокинг продолжил научную деятельность. Дети Хокинга: Он был великим ученым и необыкновенным человеком

Он дважды был женат и стал отцом троих детей. С помощью компьютерного синтезатора речи физик выступал с докладами и даже преподавал, уже будучи полностью парализованным.

Хокинг изучал проблему возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Его книга «Краткая история времени» разошлась 10-ти миллионным тиражом. По мнению многих специалистов, научные изыскания этого человека переживут века.