Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина

Новости США. Кадровые перестановки продолжаются в Белом Доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона. Теперь этот пост займет директор ЦРУ Майк Помпео. Свое решение американский лидер объяснил необходимостью сформировать новую команду накануне переговоров с КНДР. Официально Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря 31 марта.