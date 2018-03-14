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Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина

14 марта 2018 08:11
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Новости США. Кадровые перестановки продолжаются в Белом Доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина-1

Трамп отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона. Теперь этот пост займет директор ЦРУ Майк Помпео. Свое решение американский лидер объяснил необходимостью сформировать новую команду накануне переговоров с КНДР. Официально Тиллерсон уйдет с поста госсекретаря 31 марта.  

Впервые в истории ЦРУ возглавит женщина-4

Новое лицо теперь и в ЦРУ. Впервые в истории структуру возглавит женщина – на должность руководителя назначена Джина Хаспел.

# Фотофакт # США # Дональд Трамп # Рекс Тиллерсон # Майк Помпео # Джина Хаспел

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