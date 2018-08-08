Лесные пожары в Португалии вплотную подошли к популярному курорту: кадры с места ЧП

Новости Португалии. В Португалии из-за сильной жары уже на протяжении недели бушуют лесные пожары. Сейчас огонь вплотную приблизился к популярному курорту Алгарве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти экстренно эвакуируют постояльцев и сотрудников отелей. Не обошлось без пострадавших: около 40 человек получили различные травмы и ожоги. Из-за ветреной погоды пламя распространяется очень быстро, что осложняет работу пожарных. Когда удастся локализовать очаги возгорания – неизвестно.