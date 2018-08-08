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Лесные пожары в Португалии вплотную подошли к популярному курорту: кадры с места ЧП

08 августа 2018 08:27
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Новости Португалии. В Португалии из-за сильной жары уже на протяжении недели бушуют лесные пожары. Сейчас огонь вплотную приблизился к популярному курорту Алгарве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Португалии вплотную подошли к популярному курорту: кадры с места ЧП-1

Власти экстренно эвакуируют постояльцев и сотрудников отелей. Не обошлось без пострадавших: около 40 человек получили различные травмы и ожоги. Из-за ветреной погоды пламя распространяется очень быстро, что осложняет работу пожарных. Когда удастся локализовать очаги возгорания – неизвестно.

Лесные пожары в Португалии вплотную подошли к популярному курорту: кадры с места ЧП-4

Волна жары пришла на Иберийский полуостров из Африки. И по прогнозам синоптиков, на этой неделе температура должна начать опускаться.

# Пожар # Фотофакт

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