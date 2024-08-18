Фатигаров о ситуации в Курске: к военному искусству это не имеет никакого отношения

Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Нам, конечно, нельзя говорить ни о какой выгоде, все-таки идут боевые действия на территории Курской области. И мы вынуждены сейчас и ФАБами, и ОДАБами отрабатывать по домам и укреплениям рядом со строениями нашими на территории Курской области. Это очень больно, очень тяжело. Но раз так получилось, раз эти террористы, а это действительно террористы. Просто их действительно много, и они в военной форме. Я здесь соглашусь с коллегой, это попахивает действиями специальных служб. Террористы. Поэтому и режим КТО, контртеррористическая операция. К военному искусству данное безобразие не имеет никакого отношения. Но раз вперлись, раз сами себе эту ловушку организовали, как говорится, грех не воспользоваться.

Безусловно, мы будем планомерно уничтожать всех, кто будет дальше вторгаться на территорию Курской области или, если не попробуют, были попытки в Белгородскую область войти на стыке с Курской, в Брянскую область, там кто-то рядом концентрировался. Будут попытки, будем уничтожать.