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Богодель: удар по Курской области был ударом по Путину

18 августа 2024 19:13
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Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Богодель: удар по Курской области был ударом по Путину-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук
Но мне кажется, что все-таки этот удар по Курской области был ударом по Путину. А давайте посмотрим, как нас готовили ко всему этому, как Россию готовили. Слова того же Борреля, о чем предлагал Помпео (про демилитаризацию Крыма, про все остальное), о чем говорил Борис Джонсон. Потом, оказывается, Стамбульские соглашения – это было то самое, что сегодня можно опять-таки вернуть. Да, в конце концов, даже можем посмотреть Джеффри Сакса, который известен своими выступлениями, вообще к чему нас готовили. Нас готовили к тому, что будут переговоры, только Россия должна пойти на эти уступки, посмотреть, какие они будут и так далее.

И тут некоторые олигархи, находящиеся в Японии, вдруг начинают говорить (я об Олеге Дерипаске), что очень дорого вести специальную военную операцию, нужно прекращать огонь и практически все сводить к общим каким-то соглашениям. То есть сегодня подготовлена была почва, что этот прорыв в Курскую область будет ни чем иным, как чтобы расшатать именно политическое положение Владимира Владимировича Путина в этих сложных условиях.

# Надежда Сасс # Андрей Богодель

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