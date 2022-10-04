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Испанцы сутками стоят в очереди за продуктовым набором

04 октября 2022 08:32
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Новости Испании. Испания все глубже погружается в продовольственный кризис. Из-за высоких цен растет число людей, которые не могут позволить себе полноценно питаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы сутками стоят в очереди за продуктовым набором-1

Тысячи жителей страны вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации. Люди сутками стоят в очереди, чтобы получить необходимый продуктовый набор. Многим приходится отказывать, потому что продовольственные банки оказались не готовы к такому наплыву нуждающихся. Если раньше за неделю они обслуживали 30 человек, то теперь эта цифра выросла более чем в 100 раз. И по мнению благотворительных организаций, ситуация будет ухудшаться. Сейчас стоимость потребительской корзины в Испании бьет рекорды. За год она выросла на 15 %. Макароны, оливковое масло и мука подорожали на 50 %. В этом тяжелом продовольственном кризисе испанцы обвиняют правительство.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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