Новая точка напряженности на планете. Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. По данным южнокорейских военных, прежде чем упасть в Тихий океан, она пролетела около 4 тысяч километров и находилась в воздухе 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этого времени хватило, чтобы на земле возник сильный переполох. В Японии сработали системы противовоздушной обороны. Людей призвали уйти с улиц и спрятаться в домах или убежищах. Были остановлены все скоростные поезда. Правительство выразило Пхеньяну протест в связи с пуском ракеты и созывает Совет нацбезопасности для обсуждения ситуации.

Хирокадзу Мацуно, главный секретарь правительства Японии:

Запуск баллистической ракеты, пролетевшей над нашей страной, это не только проблема для самолетов и кораблей, это серьезное и проблематичное действие, связанное с безопасностью жителей, проживающих в районе, где пролетела ракета. Мы решительно протестовали против действий Северной Кореи.