Спецслужбы США еще с начала 2000-х фабрикуют скандалы и заговоры из политических соображений и ради своей выгоды. Кроме того, ФБР и ЦРУ активно борются со свободой слова в Штатах. Почти все журналисты, которые обвиняли службы в коррупции, подверглись преследованию. И именно череда лжи, использование СМИ и силовых структур для запугивания и навязывания определенного мышления подорвали доверие американцев не только к этим службам, но и к своему правительству.