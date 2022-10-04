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Спецслужбы подорвали доверие американцев к правительству

04 октября 2022 06:48
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Новости США. «Спецслужбы США постоянно лгут». С таким заголовком вышла передача на американском информационном канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы подорвали доверие американцев к правительству-1

Спецслужбы США еще с начала 2000-х фабрикуют скандалы и заговоры из политических соображений и ради своей выгоды. Кроме того, ФБР и ЦРУ активно борются со свободой слова в Штатах. Почти все журналисты, которые обвиняли службы в коррупции, подверглись преследованию. И именно череда лжи, использование СМИ и силовых структур для запугивания и навязывания определенного мышления подорвали доверие американцев не только к этим службам, но и к своему правительству.

# Международная политика # Фотофакт

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