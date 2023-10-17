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Энергетический и экологический форум Energy Expo стартует в Минске и продлится 4 дня

17 октября 2023 07:29
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Новости Беларуси. Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo стартует в Минске сегодня, 17 октября. Мероприятие продлится четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический и экологический форум Energy Expo стартует в Минске и продлится 4 дня-1

В нем примут участие отраслевые организации, а также производители оборудования и технологий, которые презентуют инновационные разработки в сферах электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития. К посещению предлагается несколько выставок. Их тематика охватывает такие сферы, как промышленные и нефтехимические технологии, энергетика, экология, транспорт. Деловая программа включает круглые столы и научно-практические конференции. День молодежи на полях форума организуют для школьников и студентов.

# Государственная политика в области энергетики # Фотофакт

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