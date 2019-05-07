В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах

Новости Литвы. Голосование продлится до 10 мая. Основной день выборов – 12 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Параллельно с первым туром президентских выборов пройдет голосование на референдуме о поправках к некоторым статьям Конституции страны. Они касаются двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма.