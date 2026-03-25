Иран отклонил предложения США провести переговоры и выдвинул свои условия по завершению конфликта

Информационное поле продолжает сотрясать противоречивыми сигналами вокруг возможных американо-иранских переговоров. По данным СМИ, они могут состояться уже 28-29 марта в Пакистане либо Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне американские издания со ссылкой на источники сообщили, что США через Пакистан якобы передали Тегерану мирный план из 15 пунктов, касающийся ядерной программы и свободы судоходства.

Однако иранская сторона эти заявления опровергла и выставила собственные условия. Более того, в Тегеране уверены, что соглашения с администрацией США не будет ни сейчас, ни когда-либо. Такую жесткую позицию эксперты объясняют глубоким кризисом доверия.

За мирным планом США может скрываться все тот же сценарий, который уже трижды приводил к войне в Иране. Первый раз – когда Трамп в 2018 году вышел из ядерной сделки. Второй – в июне 2025-го после очередного раунда переговоров Израиль при поддержке США развязал 12-дневную войну, уничтожив руководство КСИР.

Этот сценарий повторился и в феврале, а жертвой стал уже верховный лидер Ирана. Поэтому Тегеран больше не верит, что за дипломатической риторикой не последует удар. К тому же Иран сигнализирует, что предпочел бы вести диалог с теми американскими дипломатами, которые не участвовали в предыдущих конфликтах.

Поэтому проблема уже не в содержании американских или иранских предложений, а стратегии Вашингтона вести переговоры с позиции силы. Когда одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, лишь укрепляет Иран в мысли, что очередная ловушка уже подготовлена.