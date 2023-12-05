Интерактивная карта волонтёрских отрядов стала популярной у молодёжи Минска

Интерактивная карта волонтерских отрядов пользуется спросом у столичной молодежи. В один клик можно получить помощь или самим сделать доброе дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поучаствовать в уборке снега в городе, доставить продукты пожилым, найти хозяина бездомному животному. Миссия милосердия по силам не только студентам, но и школьникам. Волонтерское движение среди подростков значительно активизировалось. Наша модель работы с добровольцами интересна и в странах СНГ.

Кристина Буткевич, педагог-организатор средней школы №121 Минска:

Я начинала свой волонтерский путь еще со школы, когда была совсем малышкой, и доросла до того, что я теперь работаю в школе, в которой это все и начиналось. И на самом деле это не передать словами, каково это – заряжать ребят тем, к чему ты шел очень долго.

Александр Шидловский, студент БГПУ:

Я не остаюсь в стороне, помогаю нуждающимся людям. Также призываю всех остальных, кто неравнодушен к этому, тоже помогал, стремился и делал мир лучше.

Нина Захожая, начальник управления координации методического сопровождения воспитательной работы Минского городского института развития образования:

В России нет обучения волонтеров. У них просто стихийные вот такие отряды. Говорю это, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, Казанью, Москвой. И они приезжают к нам за опытом.