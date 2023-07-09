INSA: 7 из 10 немцев разочарованы и негативно оценивают работу правительства

Семь из десяти немцев недовольны работой правительства, состоящей из фракции СДПГ, «Зеленых» и СвДП, согласно данным исследования INSA, заказанного Bild am Sonntag, сообщает РИА Новости.

70% опрошенных негативно оценивают работу этой коалиции, в то время как только 23% удовлетворены ее деятельностью. Это самый низкий показатель за все время ее работы. Большинство сторонников СДПГ, «Зеленых» и СвДП также неодобрительно относятся к их работе. Единственный министр, который получил больше положительных оценок, чем отрицательных, – это министр обороны Германии Борис Писториус.

Большое разочарование вызвали вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Другие высокопоставленные чиновники, такие как министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр внутренних дел Нэнси Фезер, также получили негативные оценки.

Исследование было проведено с участием 1004 человек с 6 по 7 июля.