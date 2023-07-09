«Люди так злы». Массовые протесты охватили Южную Корею из-за сброса вод с АЭС «Фукусима»

Новости Южной Кореи. Массовые протесты охватили Южную Корею. Тысячи людей вышли на улицы страны, выступая против планируемого сброса воды с японской АЭС «Фукусима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты призывают правительство Южной Кореи выступить против этого плана, поскольку они уверены, что сброс воды серьезно навредит океану и его обитателям. Не успокоил людей и визит главы МАГАТЭ. Его отчет о ситуации протестующие назвали безответственным, поскольку в нем говорится, что организация и ее страны-участницы не будут нести никакой ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате сброса вод.

Я буду волноваться всякий раз, когда я ем. Мои мысли будут такими: «Все ли в порядке со мной и с моей едой?» Я думаю, что потом будет много проблем, и именно поэтому люди так злы.