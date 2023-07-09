Германия признает, что немецкие компании не могут существовать без рынка Китая

Президент Торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан подчеркнул значимость Китая как одного из рынков для немецких компаний и высказался за продолжение торговых отношений с Пекином, сообщает ТАСС.

Он также указал на потребность в диверсификации цепочек поставок для предотвращения возникновения экономической зависимости. Вместе с тем Адриан считает, что сохранение в разумных пределах экономической активности в Китае будет выгодно обеим сторонам, и КНР также зависит от хороших отношений с ФРГ.

Он выразил надежду, что рынок Китайской Народной Республики будет открыт для немецких компаний на обоюдовыгодных условиях. Адриан отметил, что отказ от торговой деятельности с КНР не принесет положительных перемен, а взаимный обмен способствует лучшему взаимопониманию и передаче ценностей и культуры.

Адриан также отметил, что национальная стратегия безопасности Германии рассматривает Китай как партнера, как конкурента и как систематического соперника, но немецкий канцлер Олаф Шольц не стремится окончательно разорвать экономические связи с Поднебесной, а хочет снизить риски зависимости от поставок сырья.