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Bloomberg: Украина собирается нарастить производство танков и бронетехники

09 июля 2023 11:46
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Украина намерена нарастить выпуск танков и бронемашин, но на это уйдет от трех до шести месяцев. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Он также заметил, что в июне этого года украинская индустрия произвела минометных и артиллерийских снарядов больше, нежели за весь предыдущий год. Однако Камышин не рассматривает это как существенное достижение, поскольку, по его словам, в предыдущем году производство артиллерийских снарядов было ничтожным.

# Оружие и боеприпасы

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