В МИД России заявили о реальности столкновения с Западом

В российском МИДе заявили, что в нынешней сложившейся ситуации столкновение с коллективным Западом весьма реально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ярко продемонстрировали события в Украине. США и западные страны старательно снабжают Киев различным вооружением, в том числе тяжелым и ударным. Ни Вашингтон, ни его союзники не понимают, либо не хотят понимать и видеть, куда эта политика может привести.