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В МИД России заявили о реальности столкновения с Западом

19 августа 2022 06:48
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В российском МИДе заявили, что в нынешней сложившейся ситуации столкновение с коллективным Западом весьма реально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В МИД России заявили о реальности столкновения с Западом-1

Это ярко продемонстрировали события в Украине. США и западные страны старательно снабжают Киев различным вооружением, в том числе тяжелым и ударным. Ни Вашингтон, ни его союзники не понимают, либо не хотят понимать и видеть, куда эта политика может привести.  

В МИД России заявили о реальности столкновения с Западом-4

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве России, даже в годы холодной войны мировые государства были крайне осторожны в вопросах международной безопасности. Однако сейчас в США, Британии и странах ЕС стали поговаривать о допустимости понижения порога применения ядерного оружия, что никак не понижает градус напряженности в мире.  

# Международная политика # Фотофакт

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