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В Ташкенте состоялось совещание министров внутренних дел государств – членов ШОС

19 августа 2022 07:26
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В Ташкенте состоялось четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ташкенте состоялось совещание министров внутренних дел государств – членов ШОС-1

Присутствующие обсудили вопросы безопасности и противодействия угрозам современности, выработали позицию по дальнейшей активизации взаимодействия с учетом возрастающей нестабильности и неопределенности на международной арене.  

В Ташкенте состоялось совещание министров внутренних дел государств – членов ШОС-4

Делегацию нашей страны возглавил министр внутренних дел. Во время своего выступления Иван Кубраков отметил, что лишь совместная работа заинтересованных государств может стать гарантом противодействия криминалу.  

# Международная политика # Иван Кубраков # Фотофакт

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