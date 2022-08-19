В Ташкенте состоялось совещание министров внутренних дел государств – членов ШОС

В Ташкенте состоялось четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ташкенте состоялось четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Присутствующие обсудили вопросы безопасности и противодействия угрозам современности, выработали позицию по дальнейшей активизации взаимодействия с учетом возрастающей нестабильности и неопределенности на международной арене.
Делегацию нашей страны возглавил министр внутренних дел. Во время своего выступления Иван Кубраков отметил, что лишь совместная работа заинтересованных государств может стать гарантом противодействия криминалу.