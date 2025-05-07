Индия и Пакистан обменялись ударами. Что известно к этом моменту

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур», в ходе которой нанесла удары по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответные удары по индийским приграничным районам. По имеющимся данным, пакистанские войска сбили несколько индийских самолетов, в том числе истребителей Rafale.

По данным пакистанской стороны, в результате индийских ударов погибли 26 человек, еще 46 получили ранения. По заявлению Индии, в результате пакистанских обстрелов погибли три мирных жителя. В провинции Пенджаб Пакистана объявлено чрезвычайное положение.

ООН обратилась к сторонам с призывом проявлять сдержанность, а Москва высказала озабоченность эскалацией конфликта. США заявили, что будут продолжать поддерживать контакты с руководством обеих стран для урегулирования ситуации.

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