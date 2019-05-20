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Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины

20 мая 2019 11:04
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Новости Украины. В Украине распущена Верховная Рада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое решение Владимира Зеленского на посту президента. Об этом он заявил после принесения присяги.

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-1

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-3

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-5

Кроме этого новоизбранный президент потребовал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и уволить некоторых чиновников. Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи, над которыми будет работать на посту главы государства. Среди них – прекращение войны на юго-востоке Украины и обмен пленными. После торжественной церемонии президент провел ряд двусторонних встреч с представителями зарубежных делегаций.

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-8

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-10

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины-12

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Фотофакт

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