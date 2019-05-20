Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины

Новости Украины. В Украине распущена Верховная Рада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое решение Владимира Зеленского на посту президента. Об этом он заявил после принесения присяги.

Кроме этого новоизбранный президент потребовал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и уволить некоторых чиновников. Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи, над которыми будет работать на посту главы государства. Среди них – прекращение войны на юго-востоке Украины и обмен пленными. После торжественной церемонии президент провел ряд двусторонних встреч с представителями зарубежных делегаций.