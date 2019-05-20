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Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей

20 мая 2019 09:15
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Новости Бразилии. В Бразилии из-за проливных дождей началось наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула юго-восток страны.

Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей -1

Наибольший удар пришелся на город Виктория. Там за сутки выпало более 240 миллиметров осадков, а это вдвое больше, чем ожидалось в течение всего мая.

Нарушена работа многих государственных служб, включая одну городскую больницу. Движение транспорта заблокировано. 

Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей -4

Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей -6

# Наводнение # Фотофакт

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