Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей

Наибольший удар пришелся на город Виктория. Там за сутки выпало более 240 миллиметров осадков, а это вдвое больше, чем ожидалось в течение всего мая.

Нарушена работа многих государственных служб, включая одну городскую больницу. Движение транспорта заблокировано.