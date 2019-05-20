Юго-восток Бразилии затопило из-за продолжительных дождей

Новости Бразилии. В Бразилии из-за проливных дождей началось наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула юго-восток страны.
Новости Бразилии. В Бразилии из-за проливных дождей началось наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула юго-восток страны.
Наибольший удар пришелся на город Виктория. Там за сутки выпало более 240 миллиметров осадков, а это вдвое больше, чем ожидалось в течение всего мая.
Нарушена работа многих государственных служб, включая одну городскую больницу. Движение транспорта заблокировано.