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В Китае рухнула крыша бара: есть жертвы

20 мая 2019 09:13
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Новости Китая. В Китае рухнула крыша бара: по меньшей мере, два человека погибли, более 80 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на севере страны в городском округе Байсэ. Бар площадью 700 кв. метров располагался на третьем этаже здания. Пострадавших доставили в больницу. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Сколько человек осталось под завалами – неизвестно. Спасателям удалось эвакуировать 65. На месте обрушения продолжается поисковая операция. В ней задействованы около 200 сотрудников экстренных служб и более 20 единицы спецтехники.

В Китае рухнула крыша бара: есть жертвы-1

В Китае рухнула крыша бара: есть жертвы-3

# Обрушение дома # Фотофакт

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